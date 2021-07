Calcio: Real Madrid, Alaba erede di Sergio Ramos, vestirà la maglia numero 4 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Madrid, 21 lug. - (Adnkronos) - David Alaba vestirà maglia numero 4 del Real Madrid. L'ex giocatore del Bayern Monaco eredita la storica divisa indossata fino alla scorsa stagione da Sergio Ramos, trasferitosi al Psg nelle scorse settimane. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), 21 lug. - (Adnkronos) - David4 del. L'ex giocatore del Bayern Monaco eredita la storica divisa indossata fino alla scorsa stagione da, trasferitosi al Psg nelle scorse settimane.

