Calcio | Cagliari Pavoletti ' Faremo grande annata | vedo la fame giusta'

CinqueNews : Cagliari, Pavoletti: «No proclami ma vogliamo fare meglio degli ultimi anni» - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: Pavoletti, ci toglieremo delle belle soddisfazioni 'Spero di essere protagonista tutto l'anno, non solo alla fine' - sportface2016 : #Cagliari, Leonardo #Pavoletti: 'Spero di essere protagonista per tutta la stagione, felice di essere rimasto' - gnomini : RT @Gazzetta_it: Pavoletti alla riconquista del Cagliari: 'Vicino all'addio, invece sarò protagonista' #SerieA - sportli26181512 : Pavoletti alla riconquista del Cagliari: 'Vicino all'addio, invece sarò protagonista': Pavoletti alla riconquista d… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Cagliari

Ilsi è affidato a loro. L'anno scorso a gennaio c'è stata la possibilità di andare via ma sono felice di essere rimasto. Qui c'è una società seria, gestita da persone in gamba, brillanti: ...Abbiamo visto il Real Vicenza subire una goleada dalpochi giorni fa; oggi il Verona ... RISULTATIFEMMINILE/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta gol: Svezia affonda gli Usa DIRETTA VERONA ...(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - "Spero di essere protagonista per tutta la stagione, non soltanto negli ultimi mesi". Parola di Leonardo Pavoletti: l'anno scorso era stato frenato dalla ripresa post infor ...Alessio Cragno è un portiere del quale non vi è certo il bisogno di tessere le lodi. Lui, da numero uno del Cagliari, ...