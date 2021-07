Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,25%) (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Borsa di Tokyo inizia la seduta in positivo, seguendo l'inversione di tendenza degli indici azionari statunitensi dopo le perdite dei giorni scorsi, con gli investitori che continuano a monitorare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladiinizia la seduta in positivo, seguendo l'inversione di tendenza degli indici azionari statunitensi dopo le perdite dei giorni scorsi, con gli investitori che continuano a monitorare ...

