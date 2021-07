Bce, riflettori domani sul primo Consiglio post revisione strategica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fari puntati sulla Banca centrale europea domani, con gli esiti del primo Consiglio direttivo dopo che l'istituzione ha completato il processo di revisione alla strategia, voluto fin da inizio mandato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fari puntati sulla Banca centrale europea, con gli esiti deldirettivo dopo che l'istituzione ha completato il processo dialla strategia, voluto fin da inizio mandato ...

Ultime Notizie dalla rete : Bce riflettori Bce, riflettori domani sul primo Consiglio post revisione strategica Fari puntati sulla Banca centrale europea domani, con gli esiti del primo Consiglio direttivo dopo che l'istituzione ha completato il processo di revisione alla strategia, voluto fin da inizio mandato ...

Borse, Piazza Affari tra le regine d'Europa: Mediobanca e Generali ok ... a partire dalle decisioni che prenderà domani la Bce, hanno risvegliato oggi la voglia di ... I riflettori sono rimasti accesi per tutta la seduta su Mediobanca (+3,29%) e Generali (+2,17%), dopo che ...

Bce, riflettori domani sul primo Consiglio post revisione strategica askanews Riunione BCE 22 luglio, c’è attesa: cosa aspettarsi? La riunione BCE del 22 luglio è sotto i riflettori e si preannuncia cruciale: da Francoforte arriveranno novità sulla politica monetaria? Dopo il nuovo target inflazione al 2% cosa aspettarsi?

Il rimbalzo di Wall Street spinge le Borse europee, Piazza Affari chiude a +0,6% Dopo la tempesta finanziaria, legata ai timori per la variante Delta, torna il sereno sui listini continentali. Euro in calo a 1,17 dollari, petrolio in (timido) recupero. Spread chiude a 110 punti ...

