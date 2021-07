Assicurazione auto: quali garanzie scegliere (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando si stipula l’Assicurazione obbligatoria per la propria autovettura è sempre consigliabile scegliere delle garanzie aggiuntive per viaggiare in completa sicurezza. Bisogna precisare che si tratta di polizze del tutto facoltative, quindi sarà l’assicurato a valutare quali sottoscrivere, tenuto conto delle specifiche esigenze. Le garanzie si possono quindi includere nella propria polizza nel momento in cui viene sottoscritto il contratto assicurativo. L’automobilista sarà quindi chiamato a indicare le soluzioni più in linea con il proprio stile di guida. Occorre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quando si stipula l’obbligatoria per la propriavettura è sempre consigliabiledelleaggiuntive per viaggiare in completa sicurezza. Bisogna precisare che si tratta di polizze del tutto facoltative, quindi sarà l’assicurato a valutaresottoscrivere, tenuto conto delle specifiche esigenze. Lesi possono quindi includere nella propria polizza nel momento in cui viene sottoscritto il contratto assicurativo. L’mobilista sarà quindi chiamato a indicare le soluzioni più in linea con il proprio stile di guida. Occorre ...

Advertising

edocardella : @Cocci1309 @GPerenne @Corriere Infatti non si deve far pagare il ricovero, ma un’assicurazione obbligatoria integra… - tiziodesio : Quando poi si capirà che un'auto elettrica andrà a sostiture 4 o 8 auto a combustione interna ci sarà da ridere e p… - DevilsClaw6 : @sasanapoli87 @borghi_claudio Un altro che non sa leggere. Ha letto in calce? C'era scritto 'risoluzione del consig… - marcomeso : @LeKont70 @fdaloja per le moto sopra i 50 cc serviva la patente A o la B classica. E l'assicurazione come le auto. - enricosprea : Nell'anno dei lockdown è crollato il numero degli incidenti stradali, ma i prezzi delle polizze auto sono rimasti i… -