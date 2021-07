Zingaretti “Una vergogna invitare i giovani a non vaccinarsi” (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il punto è vaccinare le persone. invitare i giovani a non vaccinarsi è grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile di giovani si vaccini”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.Il leader della Lega Matteo Salvini sostiene che vaccinare i giovani non serve e che è “demenziale minacciare con l’ago un diciottenne”. “Una vera e propria vergogna, equivale a dire che non si raggiungerà mai l’immunità di gregge”, replica Zingaretti, che alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il punto è vaccinare le persone.a nonè grave. Siamo in estate e bisogna fare in modo che il maggior numero possibile disi vaccini”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera il presidente della Regione Lazio, Nicola.Il leader della Lega Matteo Salvini sostiene che vaccinare inon serve e che è “demenziale minacciare con l’ago un diciottenne”. “Una vera e propria, equivale a dire che non si raggiungerà mai l’immunità di gregge”, replica, che alla ...

