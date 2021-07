Zielinski arriva nel ritiro di Dimaro: ecco la sua prima richiesta (Di martedì 20 luglio 2021) Zielinski arriva nel ritiro di Dimaro e fa subito una richiesta. Il giocatore vuole scendere in campo già nel pomeriggio per salutare i compagni e Spalletti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 20 luglio 2021)neldie fa subito una. Il giocatore vuole scendere in campo già nel pomeriggio per salutare i compagni e Spalletti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski arriva Napoli, si allarga la truppa a Dimaro: Zielinski arriva lunedì in ritiro Si allarga il gruppo a disposizione di a Dimaro. Il Napoli, infatti, accoglierà anche Piotr Zielinski : il centrocampista polacco è pronto a volare verso Dimaro e aggregarsi al gruppo a disposizione dell'allenatore toscano, Piotr sarà in Val di Sole il prossimo lunedì, dopo la prima uscita ...

Stallo Insigne, possibile soluzione non piace ai tifosi | Social ... come i reduci degli Europei azzurri più Zielinski che ha usufruito di qualche giorno extra di ... Come si arriva a questo? Semplice:

"L'entourage di Zielinski ha ricevuto telefonate da due club", il retroscena Piotr Zielinski è arrivato nella giornata di ieri nel ritiro di Dimaro, il calciatore difficilmente dirà addio al Napoli in questa sessione di mercato.

