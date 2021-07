Variante Delta, balzo contagi in Francia: “Siamo entrati nella quarta ondata” (Di martedì 20 luglio 2021) balzo dei contagi in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18mila nuovi casi, un’impennata “mai vista” dovuta alla Variante Delta, come ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran. Una settimana fa i nuovi casi erano meno di 7mila. “Ho appena avuto i dati sui contagi delle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri ci sono stati 18mila contagi”, ha detto il ministro nel suo intervento all’Assemblea nazionale. Ieri sera, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo Gabriel Attal ha dichiarato che la Francia è ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021)deiin, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18mila nuovi casi, un’impennata “mai vista” dovuta alla, come ha dichiarato il ministro della Salute, Olivier Véran. Una settimana fa i nuovi casi erano meno di 7mila. “Ho appena avuto i dati suidelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri ci sono stati 18mila”, ha detto il ministro nel suo intervento all’Assemblea nazionale. Ieri sera, al termine del Consiglio dei ministri, il portavoce del governo Gabriel Attal ha dichiarato che laè ...

Advertising

LegaSalvini : In 8 Paesi europei dove corre la “variante delta”, i contagi sono prossimi ai massimi storici, ma a differenza dell… - borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - Leeenos_ : RT @GuglielmoPardo: [ 1. Ricapitoliamo: il 90% dei nuovi contagi da variante Delta avviene fra soggetti non vaccinati. Se la variante Delta… - VittorioFerram1 : RT @bisagnino: Variante Delta, Ricciardi: “i vaccinati possono trasmettere l’infezione ai non vaccinati” -