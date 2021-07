Vaiolo delle scimmie: cos’è, c’è la prima vittima umana (Di martedì 20 luglio 2021) . Possibile la trasmissione da uomo a uomo Laboratorio (Pixabay)La notizia arriva dalla Cina. Il Chinese Center for Disease Control and Prevention comunica il decesso del primo paziente che ha contratto il cosiddetto “Vaiolo delle scimmie”. E’ il primo caso registrato nel paese e la vittima è un veterinario di Pechino di 53 anni deceduto a maggio dopo aver anatomizzato delle carcasse di scimmie durante il mese di marzo. Il Vaiolo delle scimmie ha caratteristiche simili al Vaiolo, ma di minore gravità. Ti ... Leggi su ck12 (Di martedì 20 luglio 2021) . Possibile la trasmissione da uomo a uomo Laboratorio (Pixabay)La notizia arriva dalla Cina. Il Chinese Center for Disease Control and Prevention comunica il decesso del primo paziente che ha contratto il cosiddetto “”. E’ il primo caso registrato nel paese e laè un veterinario di Pechino di 53 anni deceduto a maggio dopo aver anatomizzatocarcasse didurante il mese di marzo. Ilha caratteristiche simili al, ma di minore gravità. Ti ...

