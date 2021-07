Uomini e Donne, Pamela Barretta perseguitata da un Maniaco: ''Mi ha seguita in auto e…'' (Di martedì 20 luglio 2021) Pamela Barretta rivela di essere stata perseguitata da uno stalker, che l’ha costretta a fuggire a piedi per le vie della sua città. Leggi su comingsoon (Di martedì 20 luglio 2021)rivela di essere statada uno stalker, che l’ha costretta a fuggire a piedi per le vie della sua città.

Advertising

robersperanza : Oggi ho ringraziato il personale sanitario del @MinisteroSalute impegnato da mesi, 24 ore al giorno, a supporto dei… - lauraboldrini : Buon vento a @resqpeople. Oggi la nave è in mare per salvare vite umane. Non sarà mai abbastanza la nostra ricono… - elenabonetti : L'amore per la giustizia, nessuna mafia può contenerlo. Sorge,si rialza e si moltiplica nella testimonianza delle d… - __Mary99 : RT @anikeatable: @StalkerAnsya Esempio lampante: la Ferragni. Il fatto di vedere una donna in carriera che guadagna molto non è praticament… - btch__goddess : Sta cosa che adesso la maggior parte dei uomini si depilano la parte intima a zero la deve finire, ma lasciateci un… -