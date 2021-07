Temptation Island, cos’è successo a Jessica ed Alessandro: svelati dettagli intimi (Di martedì 20 luglio 2021) Nella quarta puntata del reality estivo Temptation Island, la coppia formata da Jessica e Alessandro ha regalato non pochi colpi di scena. É stata proprio la fidanzata a voler portare il partener nel viaggio dei sentimenti, dopo una brusca frenata subita dalla loro relazione a causa dello stile di vita di Alessandro, pigro e pantofolaio. É evidente l’interesse della donna per il tentatore Davide Basolo, con il quale si è abbandonata a confidenze intime ed umilianti per il fidanzato, che è andato in escandescenze. Ecco cosa è successo. Temptation Island 4^ ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 20 luglio 2021) Nella quarta puntata del reality estivo, la coppia formata daha regalato non pochi colpi di scena. É stata proprio la fidanzata a voler portare il partener nel viaggio dei sentimenti, dopo una brusca frenata subita dalla loro relazione a causa dello stile di vita di, pigro e pantofolaio. É evidente l’interesse della donna per il tentatore Davide Basolo, con il quale si è abbandonata a confidenze intime ed umilianti per il fidanzato, che è andato in escandescenze. Ecco cosa è4^ ...

