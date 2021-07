Taranto, da oggi il defibrillatore arriva con il drone (Di martedì 20 luglio 2021) Taranto - Taranto sarà città capofila di un progetto sperimentale che grazie all'utilizzo di droni consentirà di portare un defibrillatore praticamente ovunque, anticipando l'arrivo dei soccorritori e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 luglio 2021)sarà città capofila di un progetto sperimentale che grazie all'utilizzo di droni consentirà di portare unpraticamente ovunque, anticipando l'arrivo dei soccorritori e ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Taranto, da oggi il defibrillatore arriva con il drone - Uim_PoA : RT @FrancoBusto56: Solidarietà e vicinanza alla @UilmNazionale ai lavoratori e alle lavoratrici ex ILVA e dell’appalto, oggi in sciopero e… - PES_PoA : RT @FrancoBusto56: Solidarietà e vicinanza alla @UilmNazionale ai lavoratori e alle lavoratrici ex ILVA e dell’appalto, oggi in sciopero e… - SpelatGiorgio : RT @FrancoBusto56: Solidarietà e vicinanza alla @UilmNazionale ai lavoratori e alle lavoratrici ex ILVA e dell’appalto, oggi in sciopero e… - UilmNazionale : RT @FrancoBusto56: Solidarietà e vicinanza alla @UilmNazionale ai lavoratori e alle lavoratrici ex ILVA e dell’appalto, oggi in sciopero e… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto oggi Taranto, da oggi il defibrillatore arriva con il drone TARANTO - Taranto sarà città capofila di un progetto sperimentale che grazie all'utilizzo di droni consentirà ... Oggi è stato firmato il protocollo d'intesa dal sindaco Rinaldo Melucci e dal presidente ...

Covid, oggi in Italia 3.558 nuovi casi e 10 morti. Tasso di positività a 1,6% ... 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati oggi, per cui ...

Taranto, da oggi il defibrillatore arriva con il drone La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus: contagi salgono a 80 in Puglia Oggi, martedì 20 luglio 2021, in Puglia sono stati registrati 7.764 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di B ...

Taranto, da oggi il defibrillatore arriva con il drone La città capofila di un progetto sperimentale. I droni saranno impiegati anche per altre attività "salvavita", come la fornitura di sacche di plasma e sangue direttamente sul luogo di un incidente ...

sarà città capofila di un progetto sperimentale che grazie all'utilizzo di droni consentirà ...è stato firmato il protocollo d'intesa dal sindaco Rinaldo Melucci e dal presidente ...... 15 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 3 in provincia di, 6 fuori regione. Quattro casi precedentemente attribuiti a provincia non nota, sono stati classificati, per cui ...Oggi, martedì 20 luglio 2021, in Puglia sono stati registrati 7.764 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 80 casi positivi: 20 in provincia di Bari, 14 in provincia di B ...La città capofila di un progetto sperimentale. I droni saranno impiegati anche per altre attività "salvavita", come la fornitura di sacche di plasma e sangue direttamente sul luogo di un incidente ...