Roma, traffico stupefacenti, 5 arresti. ecco chi e dove (Di martedì 20 luglio 2021) Arrestate 5 persone nei quartieri San Basilio e Rocca Cencia e nel comune di Guidonia nell’ambito di servizi di prevenzione ed il contrasto l traffico di sostanze stupefacenti. Sequestrati oltre 3 kg di droga fra hashish, cocaina e marijuana e 50 proiettili di diverso calibro. A San Basilio e Rocca Cencia fermati quattro Romani sorpresi a detenere o spacciare Hashish e Cocaina. Nell’abitazione di una delle persone fermate a San Basilio, rinvenuti anche oltre 50 proiettili. A Guidonia, un soggetto trovato in possesso di circa mezzo Kg tra Cocaina ed Hashish.Ingegnoso lo stratagemma architettato dall’uomo per eludere i controlli: nella sua ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 luglio 2021) Arrestate 5 persone nei quartieri San Basilio e Rocca Cencia e nel comune di Guidonia nell’ambito di servizi di prevenzione ed il contrasto ldi sostanze. Sequestrati oltre 3 kg di droga fra hashish, cocaina e marijuana e 50 proiettili di diverso calibro. A San Basilio e Rocca Cencia fermati quattroni sorpresi a detenere o spacciare Hashish e Cocaina. Nell’abitazione di una delle persone fermate a San Basilio, rinvenuti anche oltre 50 proiettili. A Guidonia, un soggetto trovato in possesso di circa mezzo Kg tra Cocaina ed Hashish.Ingegnoso lo stratagemma architettato dall’uomo per eludere i controlli: nella sua ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso a A1 Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) in uscita in direzione da Bologna… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ?? In #A1, in direzione Roma: code per traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna #viabiliTOS #viabiliFI - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente-Via Casilina ??????Traffico rallentato causa incidente altezza Via dei Giardinetti #Luceverde #Lazio -