Roma: Smalling è libero di partire. C’è già il sostituto (Di martedì 20 luglio 2021) Chris Smalling dopo aver trovato la propria dimensione nella capitale, vorrebbe continuare la propria esperienza con la maglia della Roma, sperando di poter alzare anche un trofeo con l’arrivo di José Mourinho. La dirigenza giallorosa valuta I dirigenti capitanati da Tiago Pinto nel frattempo monitorano attentamente la situazione. Infatti, non escludono del tutto la possibilità che il giocatore inglese possa lasciare “la città eterna”. Non ci saranno delle pressioni per liberarsi del centrale, ma davanti ad una buona offerta può partire. I principali malumori derivano essenzialmente dalla tenuta fisica di Chris ... Leggi su rompipallone (Di martedì 20 luglio 2021) Chrisdopo aver trovato la propria dimensione nella capitale, vorrebbe continuare la propria esperienza con la maglia della, sperando di poter alzare anche un trofeo con l’arrivo di José Mourinho. La dirigenza giallorosa valuta I dirigenti capitanati da Tiago Pinto nel frattempo monitorano attentamente la situazione. Infatti, non escludono del tutto la possibilità che il giocatore inglese possa lasciare “la città eterna”. Non ci saranno delle pressioni per liberarsi del centrale, ma davanti ad una buona offerta può. I principali malumori derivano essenzialmente dalla tenuta fisica di Chris ...

