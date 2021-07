Ricciardi propone il green pass obbligatorio anche per i mezzi pubblici | ecco il parere degli esperti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi propone

L'Arena

Se la proposta di"vuole essere uno stimolo provocatorio per far vaccinare, è una proposta che posso anche condividere", ha aggiunnto Bassetti. outstream Pregliasco "Usare il Green pass per ......che siil "Protocollo per la costituzione di una rete locale di supporto contro le discriminazioni sul lavoro" sottoscritto in prefettura, alla presenza del prefetto Raffaelee ...Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all'università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ha suggerito il Green pass obb ...Sono in netto aumento i contagi Covid in Europa e in Italia e i casi di variante Delta. Il nuovo bollettino della Protezione civile ieri ha fatto registrare 3.127 nuovi casi, con il tasso di positivit ...