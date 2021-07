Processi lenti, il ministro Cartabia a Napoli: «La riforma della giustizia va fatta» (Di martedì 20 luglio 2021) «Ma se l'Italia non rinasce da qui, se la giustizia non riparte da qui, non ce la farà da nessuna parte». Lo ha detto, da Napoli, il ministro della giustizia Marta Cartabia,... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 luglio 2021) «Ma se l'Italia non rinasce da qui, se lanon riparte da qui, non ce la farà da nessuna parte». Lo ha detto, da, ilMarta,...

Advertising

bigbros2015 : #Cartabia è il regalo migliore per i processandi, processi veloci o annullati nel paese dove i processi sono i più… - Sam6844501855 : @tanovinci @IlMatto3 @ItaliaViva @matteorenzi Esatto ma negli altri paesi europei i processi non sono più veloci a… - infoitinterno : Processi lenti, il ministro Cartabia a Napoli: «La riforma della Giustizia va fatta» - Mda22451816 : @sabrina__sf Non esserne sicura in Italia i processi sono molto lenti ma quando salta il tappo... - Dome689 : Riforma Cartabia, dalla retromarcia di Coppi alle rassicurazioni di Caiazza: “Processi lenti? In pochi distretti”.… -