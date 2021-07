Piazza Affari positiva | banche in recupero

(Di martedì 20 luglio 2021) Anche seha chiuso con il segno più, il tanto atteso rimbalzo dopo il tonfo di ieri non c’è stato. In attesa del meeting della BCE, in calendario per giovedì, il listino milanese ha terminato sopra la parità (il Ftse Mib ha segnato un +0,59% a 24.107,33 punti) grazie al buon andamento delle utilities (+0,88% di A2A, +0,78% di Terna e +0,3% per Hera) e dei titoli del comparto industriale (+1,96% di Buzzi Unicem, +2,01% di CNH Industrial). All’interno di quest’ultimo, Stellantis ha terminato con un +0,25%. La società nata dal matrimonio tra PSA e FCA ha annunciato la cancellazione di un turno nella fabbrica Vauxhall di Luton a causa dei ...

A fine giornata, comunque, l'indice FTse MIb diriesce a chiudere sopra la soglia dei 24.000 punti, a 24.107,33, grazie a un rialzo dello +0,59%. Tra i titoli del paniere principale, si ...... superiore alle attese prevalenti tra gli analisti dellaelvetica. L'utile netto per il ...multa in Francia Il vertice di Ubs non si è sbilanciato per quel che riguarda le previsioni sugli...Bene Saipem (+2,7%) e Buzzi Unicem (+2%), Amplifon -1,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 lug - Dopo la tempesta finanziaria, legata ...Al termine di una seduta nervosa Piazza Affari è riuscita a risalire sopra la parità e a chiudere in positivo.