Parola di Kalle | “Week-end da incorniciare | con Craig bel duello”

(Di martedì 20 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Gioia e un pizzico di commozione, come è giusto che sia perRovanpera al termine del vittorioso Rally di Estonia. Il pilota finnico all’età di 20 anni 9 mesi e 17 giorni diventa il pilota più giovane a vincere una gara del Mondiale WRC. Durante la consueta conferenza stampa di fine gara, il finlandese L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Kalle_Weller : @NestSilvia Mai detto di essere contro l'odio tout court. Queste idiozie da mulino bianco le lascio a voi filosaudi… -

Il Sussidiario.net

Siamo dunque ben impazienti di dare laalla strada, pur ricordando che solo ieri completo dominatore è stato il finnicoRovapera. Perso il padrone di casa Ott Tanak per problema ...... va detto che la SS3 ha visto poI il successo di Neuville, nella SS4 di Oserian 1 è stato... DIRETTA RALLY KENYA 2021: IL PERCORSO E IL PROGRAMMA Pur pronti a dare laalle strade sterrate ...Diretta Rally di Estonia 2021: streaming video tv, orario e percorso per la seconda giornata in terra estone, per il Mondiale Wrc, oggi 17 luglio 2021.