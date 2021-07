Olimpiadi | Spigarelli ct Tiro con l’Arco | ‘c’è caldo e umidità ma potrebbe essere fattore positivo’ 2

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Poisi sofferma su come gli azzurri stanno vivendo l’avvicinarsi della competizione: “Le ragazze sono serene e stanno lavorando bene. Le atlete che vivono per la prima volta l’esperienza olimpica stanno vivendo con particolare entusiasmo la loro presenza al Villaggio. Per quanto riguarda gli allenamenti stanno tirando bene, hanno recuperato il fuso orario e in particolare oggi, quando hanno avuto la possibilità di sondare il campo delle eliminatorie e delle finali, hanno ritrovato i loro normali standard di prestazione. Se proseguiranno così, potremo ritenerci soddisfatti”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nespoli, Andreoli, Boari e Rebagliati hanno già sondato la linea di tiro dello Yumenoshima Park Archery Field di Tokyo. Venerdì 23 il via alle 72 frecce di ranking round e il 24 verranno già assegnate ...MANTOVA Tutto pronto per la spedizione italiana del tiro con l'arco alle Olimpiadi di Tokyo. Domani la squadra azzurra parte alle ore 17 direzione ...