Olimpiadi | positiva Aguirre cilena del taekwondo | è esclusa dai Giochi

(Di martedì 20 luglio 2021) Tokyo, 20 lug. - (Adnkronos) - Fernandanon potrà partecipare aidi Tokyo. La, specialista del, è infatti risultataal test effettuato al suo arrivo all'aeroporto di Tokyo e poi anche a un secondo esame di conferma effettuato sempre nella struttura aeroportuale. Alla, seppur asintomatica, è stato impedito di recarsi al villaggio olimpico ed è stata messa in quarantena per almeno dieci giorni e quindi addiovisto che la sua specialità, i 57 kg, si svolgerà domenica prossima. In isolamento, anche se negativo al tampone, ...

Advertising

RaiSport : #Tokyo2020 Fernanda #Aguirre atleta cilena nel #Taekwondo, è fuori dalle #olimpiadi perchè positiva al… - infoitsport : Tennis: Coco Gauff positiva al Covid-19, è obbligata a saltare le Olimpiadi di Tokyo - infoitsport : Coco Gauff positiva al Covid, la nuova stella del tennis Usa dà forfait alle Olimpiadi - infoitsport : Coco Gauff positiva al Covid: le Olimpiadi di Tokyo perdono un’altra stella - infoitsport : Coco Gauff salta le Olimpiadi di Tokyo 2020: “Sono positiva al Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi positiva

Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo, è fuori dall'Olimpiade di Tokyo . E' infatti risultatial test effettuato all'arrivo in aeroporto e poi anche a un secondo esame di conferma effettuato sempre nella struttura aeroportuale. Per questo le è stato impedito di recarsi al villaggio ...... ribadendo che la situazione ha preso per fortuna una piega. "Grazie a tutti quelli che si ... è uno degli atleti italiani più vincenti della storia delle. Dopo la conclusione del ...Fernanda Aguirre, specialista cilena del taekwondo, è fuori dall'Olimpiade di Tokyo. E' infatti risultati positiva al test effettuato all'arrivo in aeroporto e poi anche a un secondo esame di conferma ...Tokyo, 20 lug. - Fernanda Aguirre non potrà partecipare ai Giochi di Tokyo. La cilena, specialista del taekwondo, è infatti risultata positiva al test effettuat ...