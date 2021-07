Montuori | grazie a sinergia tra pubblico e privato avviati e terminati cantieri

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 luglio 2021) Roma – “L’urbanistica ha il compito di definire le strategie della città futura programmando e integrando le politiche di sostenibilità e sviluppo sapendo interpretare i nuovi bisogni, è quello che abbiamo fatto in questi anni.” “Lo abbiamo fatto sia nella continuità di programmi in corso, sia sciogliendo nodi ormai risalenti agli anni passati, trovando per la prima volta soluzioni a problematiche complesse come ad esempio riguardo i piani di zona tutelando i cittadini nei loro diritti all’abitare.” “Lo abbiamo fatto riportando al centro del dibattito un tema importante per ripensare la città e la sua bellezza come i concorsi di progettazione, fondamentali per permettere alla città di ...