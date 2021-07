Milano, per circa 8000 sanitari non vaccinati scattano i provvedimenti: sospensione o trasferimento (Di martedì 20 luglio 2021) Sono circa 1.500 i professionisti sanitari non vaccinati per i quali l’Ats (Agenzia di tutela della Salute) di Milano sta per far scattare i provvedimenti previsti dalla legge: per loro ci saranno sospensioni o spostamenti ad altra mansione (laddove possibile) non a contatto con pazienti. 1500 professionisti già individuati, ma ce ne sono altri 7000 non in regola Si tratta solo di un primo gruppo – professionisti raggiunti prima perché dotati di Pec – ma l’iter è già partito anche per altri 7mila sanitari (non dotati di Pec) per i quali i tempi sono più lunghi in quanto vanno raggiunti a ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 20 luglio 2021) Sono1.500 i professionistinonper i quali l’Ats (Agenzia di tutela della Salute) dista per far scattare iprevisti dalla legge: per loro ci saranno sospensioni o spostamenti ad altra mansione (laddove possibile) non a contatto con pazienti. 1500 professionisti già individuati, ma ce ne sono altri 7000 non in regola Si tratta solo di un primo gruppo – professionisti raggiunti prima perché dotati di Pec – ma l’iter è già partito anche per altri 7mila(non dotati di Pec) per i quali i tempi sono più lunghi in quanto vanno raggiunti a ...

Advertising

WRicciardi : viaggio con Trenitalia da Roma per Milano, ragazzi senza mascherina o con mascherina sotto il mento, nessun control… - caritas_milano : Il #RedditodiCittadinanza è indispensabile al Paese. É una misura da migliorare per raggiungere chi è più in diffi… - emergenzavvf : In scala fino al 3º piano di un palazzo per salvare un cagnolino incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera d… - Davide01843466 : RT @emergenzavvf: In scala fino al 3º piano di un palazzo per salvare un cagnolino incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera del bal… - MaurizioTorchi2 : RT @GiancarloDeRisi: La piscina Scarioni a Milano serviva un quartiere popoloso. È stata chiusa nel 2018 per problemi strutturali. A 3 anni… -