Meteo, torna il caldo africano su tutta l'Italia: ecco le aree più roventi (Di martedì 20 luglio 2021) torna il caldo africano in tutta Italia. Dopo la breve parentesi di maltempo che ha portato a un considerevole abbassamento delle temperature su tutto lo Stivale arriva il caldo con l'alta pressione ... Leggi su leggo (Di martedì 20 luglio 2021)ilin. Dopo la breve parentesi di maltempo che ha portato a un considerevole abbassamento delle temperature su tutto lo Stivale arriva ilcon l'alta pressione ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Meteo, torna il caldo africano su Tutta l'Italia: ecco le aree più roventi - leggoit : #Meteo, torna il caldo africano su Tutta l'Italia: ecco le aree più roventi - iconaclima : Le condizioni #meteo si fanno via via più stabili e il #caldo torna ad aumentare Ma non manca qualche pioggia e tem… - infoitinterno : Meteo, torna nei prossimi giorni il caldo tipico del Nord Africa - ilmeteoit : #Sky-Tg24 assieme a iLMeteo, torna il #CALDO #AFRICANO -