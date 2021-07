Meteo in Campania, stop ai temporali: in arrivo nuova ondata di caldo africano (Di martedì 20 luglio 2021) In arrivo una nuova ondata di calore con temperature che toccheranno anche i 40 gradi. Il vortice ciclonico che ha portato pioggia, vento e temperature al ribasso negli ultimi giorni sta ormai scomparendo, andando in direzione del Mediterraneo Orientale. Al suo posto un’alta pressione sub-tropicale che invece riporterà le temperature al rialzo. Meteo in Campania, stop ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 luglio 2021) Inunadi calore con temperature che toccheranno anche i 40 gradi. Il vortice ciclonico che ha portato pioggia, vento e temperature al ribasso negli ultimi giorni sta ormai scomparendo, andando in direzione del Mediterraneo Orientale. Al suo posto un’alta pressione sub-tropicale che invece riporterà le temperature al rialzo.inai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ViViCentro : Su Campania ancora tempo instabile con delle precipitazioni confinate prevalentemente alle ore pomeridiane e alle a… - positanonews : #Copertina #Meteo Torna il caldo africano con picchi oltre i 37°C. Temperature in aumento anche in Campania - EmergenzaH24 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Allerta meteo prorogata in #Campania - - Antonio13869142 : In Campania allerta meteo da venerdì scorso, finalmente la pioggerellina è arrivata, scusate il ritardo. #Meteo - newromantici : Situazione in Campania quando: allerta meteo previsto il sole -