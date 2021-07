Marco Bentivogli | Il digitale scongela spazio e tempo del lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 luglio 2021) “Ilstando le dimensioni dele delloe questo significa che non avrà più senso lavorare cinque giorni a settimana. Si lavorerà per progetti, dentro una dimensione in cui il contributo cognitivo conterà di più e permetterà di liberare piùper le persone”., oggi coordinatore della start-up civica Base Italia, è uno che il mondo dello conosce bene. Ha fatto la gavetta negli anni Novanta, quando ha coordinato i lavoratori under 35 dei metalmeccanici della Fim-Cisl, fino ad arrivare alla segreteria ...