“Lockdown” La notizia che non volevamo sentire | l’annuncio

"Abbiamo capito che di fronte a questa nuova ondata di Covid o ci vacciniamo o ritorniamo in Lockdown. Non c'è niente da fare, è ampiamente prevedibile. Il mio appello è a riprendere con grande determinazione la campagna di vaccinazione". Lo dice a Salerno il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo Palasport. "Ormai – ricorda – noi somministriamo solo Pfizer e Moderna, non credo che ci siano stati problemi su milioni di somministrazioni fatte". "Oggi abbiamo altri duecento e più positivi – spiega De Luca -. È vero che sono in larga parte asintomatici, ma se continua questo trend prima o ...

