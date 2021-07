Giustizia | Di Battista | ‘con riforma porcate immonde | complimenti a ministri M5S’ 2

(Di martedì 20 luglio 2021) (Adnkronos) – Dine ha anche per il ministro Roberto Cingolani, “il Ministro della ‘Presa per il culo ecologica’”, attacca, che “parla di nucleare, inceneritori, e di ‘trivellazioni sostenibili’; È tornato Brunetta; È tornata la Gelmini; È tornata Anna Maria Tarantola, scelta dall’apostolo Draghi come consulente del governo. La Tarantola, ricordo, era a capo dell’Ufficio vigilanza di Banca d’Italia quando venne dato l’ok a quella scellerata acquisizione da parte di MPS di Antonveneta. Acquisizione avallata proprio da Draghi e dalla Tarantola e che è costata miliardi di euro ai cittadini dal momento che i debiti accumulati da MPS sono stati appianati da pantalone. ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Battista

Roma, 20 lug. "Sono tornate le porcate immonde come la riforma Cartabia. Oggi Gratteri ha detto che con la nuova prescrizione "converrà più delinquere" ed il pr ...Riforma della giustizia primo vero banco di prova per Giuseppe Conte, che con il prossimo voto sullo statuto si appresta a diventare il presidente del Movimento 5 Stelle. Il tema - che sta facendo tri ...