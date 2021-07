Advertising

DividendProfit : Gismondi 1754, ricavi +55% nel secondo trimestre 2021 -

chiude il secondo trimestre 2021 con un fatturato gestionale consolidato totale pari a 2.506.995 euro, in crescita del 55% , rispetto ai 1.616.447 euro del secondo trimestre 2020. Un ...Nel secondo trimestre 2021,ha riportato un fatturato gestionale consolidato pari a oltre 2,5 milioni di euro, in crescita del +55% rispetto al secondo trimestre 2020. Lo si legge in una nota della societa', in cui ...(Teleborsa) - Gismondi 1754 chiude il secondo trimestre 2021 con un fatturato gestionale consolidato totale pari a 2.506.995 euro, in crescita del 55%, rispetto ai 1.616.447 euro del ...Gioielli Gismondi 1754 ha siglato un'intesa biennale con gli inglesi di Ermelinda per la distribuzione dei suoi prodotti nel Regno Unito.