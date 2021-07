EasyJet prevede capacità al 60% dei livelli pre-pandemia in estate (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel periodo estivo EasyJet prevede di volare fino al 60% della capacità del corripondente periodo 2019, con i voli intra-UE che rappresentano il 60% della capacità attualmente programmata. La compagnia aerea a basso costo, “data la continua incertezza a breve termine”, continua a non fornire una guidance finanziaria per il resto del 2021, anche perchè nota che i clienti prenotano più vicino alla partenza e perciò la visibilità rimane limitata. EasyJet ha registrato entrate totali pari a 212,9 milioni di sterline nel terzo trimestre dell’esercizio 2021 (terminato il 30 giugno), contro i 7,2 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel periodo estivodi volare fino al 60% delladel corripondente periodo 2019, con i voli intra-UE che rappresentano il 60% dellaattualmente programmata. La compagnia aerea a basso costo, “data la continua incertezza a breve termine”, continua a non fornire una guidance finanziaria per il resto del 2021, anche perchè nota che i clienti prenotano più vicino alla partenza e perciò la visibilità rimane limitata.ha registrato entrate totali pari a 212,9 milioni di sterline nel terzo trimestre dell’esercizio 2021 (terminato il 30 giugno), contro i 7,2 ...

