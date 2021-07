Cragno | “Cercheremo di fare un salto di qualità per esprimere il nostro gioco”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 20 luglio 2021) Alessio, portiere del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della squadra a Pejo: “L’obiettivo è quello di dare sempre il massimo per aiutare il Cagliari a raggiungere i risultati migliori possibili. Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ha contribuito a rendere il gruppo ancora più forte: può darci una grossa mano in vista della prossima stagione” Su cosa devono portarsi dalla passata stagione: “Della stagione passata dobbiamo mantenere l’atteggiamento dimostrato nella seconda parte di campionato. Metterlo in campo dall’inizio porterà risultati migliori. Il mio sogno è potermi togliere qualche soddisfazione, il che non significa vincere lo ...