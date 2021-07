Covid, in India morti fino a 10 volte più di numeri ufficiali (Di martedì 20 luglio 2021) I morti per coronavirus in India potrebbero essere stati, dall’inizio della pandemia allo scorso giugno, fino a dieci volte di più di quanto registrato ufficialmente, nell’ordine di milioni, contro i 414mila contati dalle autorità. Lo hanno stabilito ricercatori del Centro per lo sviluppo globale con base negli Stati Uniti lavorando su tre diversi set di dati che puntano tutti nella stessa direzione. I dati utilizzati sono stati estratti dai registri civili in cui sono riportati i decessi in sette stati (in cui risiede la metà della popolazione del Paese) e dalle stime internazionali dell’incidenza dei decessi per fasce ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 luglio 2021) Iper coronavirus inpotrebbero essere stati, dall’inizio della pandemia allo scorso giugno,a diecidi più di quanto registrato ufficialmente, nell’ordine di milioni, contro i 414mila contati dalle autorità. Lo hanno stabilito ricercatori del Centro per lo sviluppo globale con base negli Stati Uniti lavorando su tre diversi set di dati che puntano tutti nella stessa direzione. I dati utilizzati sono stati estratti dai registri civili in cui sono riportati i decessi in sette stati (in cui risiede la metà della popolazione del Paese) e dalle stime internazionali dell’incidenza dei decessi per fasce ...

