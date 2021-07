Covid, Giani: 169 contagi in Toscana su 11.387 test, oggi 20 luglio (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha fatto sapere, attraverso Facebook, che sono 169 i nuovi casi di Covid registrati oggi, 20 luglio 2021, su 11.387 test, di cui 6.052 tamponi molecolari e 5.335 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 20 luglio 2021) Il presidente della Regione, Eugenio, ha fatto sapere, attraverso Facebook, che sono 169 i nuovi casi diregistrati, 202021, su 11.387, di cui 6.052 tamponi molecolari e 5.335rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,48% L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 169 contagi in Toscana su 11.387 test, oggi 20 luglio - FirenzePost : Covid-19 Toscana: 169 nuovi contagi, oggi 20 luglio, su 11.387 test. Le anticipazioni di Giani - infoitinterno : LIVE COVID-19 - Toscana, Giani: 'I nuovi casi registrati in Toscana sono 191'. 239 nuovi casi in Veneto. Tokyo 2020… - infoitinterno : Quasi 200 i nuovi casi di Covid in Toscana. Le anticipazioni di Giani - FirenzePost : Toscana Covid: 191 contagi su 4,217 test, oggi 19 luglio. Lo annuncia Giani su twitter -