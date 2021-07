Covid | a Palermo risposta positiva al primo “AperiVax”

(Di martedì 20 luglio 2021)(ITALPRESS) –palermitano: movida e lavoratori rispondono. Pieno di energia ed entusiasmo, ieri sera, per i vaccini al Nautoscopio, voluti dalla struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus a, in collaborazione con il locale di piazza Capitaneria di porto. Si sono vaccinati clienti del Nauto, ma anche lavoratori e loro familiari, tutti ben il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Vaccinati molti i giovani, ma anche ultrasessantenni: persone che non si erano immunizzate finora e che, probabilmente, non sarebbero venute in un centro vaccinale ...