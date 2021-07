Conte | chiesto a Draghi posizione chiara su reddito cittadinanza

(Di martedì 20 luglio 2021) "Ieri ho sollecitato il Presidentea prendere unae ferma in merito a un dibattito 'inquinato' che si trascina da giorni. Alcuni leader di partito hanno deciso di prendere di ...

Lo scrive su Facebook Giuseppe."Quando, forti della propria esperienza di potere - aggiunge - si sottoscrivono contratti per centinaia di migliaia di euro con produttori compiacenti, il rischio ...Io devo fare quello che mi hail Governo Draghi e per il quale ho giurato di servire il mio ... Zona rossa Alzano - Nembro/ Decreto 5 marzo, testo 'fantasma': perchénon firmò? "LA SVOLTA ...Roma, 20 lug. (askanews) - 'Ieri ho sollecitato il Presidente Draghi a prendere una posizione chiara e ferma in merito a un dibattito 'inquinato' ...Ieri l'incontro tra i deu a palazzo Chigi: alcuni leader di partito hanno deciso di prendere di mira gli aiuti alle fasce più deboli e più esposte ...