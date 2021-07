Capitale Italiana del Libro 2022, Benevento è in corsa (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella, e l’assessora alla Cultura, Rossella Del Prete, hanno comunicato che la Città di Benevento è in corsa per il riconoscimento di Capitale Italiana del Libro 2022. Con la Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e con il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 398 del 10 agosto 2020, è stato pubblicato il bando per il conferimento per l’anno 2022 del titolo di «Capitale Italiana del Libro». La Città di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il sindaco Clemente Mastella, e l’assessora alla Cultura, Rossella Del Prete, hanno comunicato che la Città diè inper il riconoscimento didel. Con la Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e con il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 398 del 10 agosto 2020, è stato pubblicato il bando per il conferimento per l’annodel titolo di «del». La Città di ...

DarioNardella : #Firenze, città del sapere, si candida a essere capitale italiana del libro 2023. Un riconoscimento che ci permette… - anteprima24 : ** Capitale Italiana del Libro 2022, #Benevento è in corsa ** - ilvaglio1 : Benevento è in corsa per il riconoscimento di Capitale Italiana del Libro 2022 #Benevento… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ascoli presenta la domanda per Capitale Italiana della Cultura 2024, prorogata fino al 2 agosto la manifestazione di intere… - NTR24 : Benevento in corsa per il riconoscimento di Capitale Italiana del Libro 2022 -