Calcio | Roma Vina in arrivo | Mayoral si prende la scena a Trigoria

(Di martedì 20 luglio 2021) Ottimismo per l'di Xhaka dall'Arsenal, domani test con la Triestinaè in, per Xhaka bisogna ancora aspettare. Queste in sintesi le indicazioni fornite dal general manager ...

Prima però lascenderà in campo domani alle 19:30 per il test amichevole contro la Triestina. Alla vigilia della partita, la squadra giallorossa ha svolto un allenamento basato su esercitazioni ...Roma, 20 lug. – (Adnkronos) – "Come va il mercato? Bene. Arriva Vina. Xhaka? Vediamo, ne viene uno per volta". Così il general manager della Roma, Tiago Pinto, parlando ai tifosi giallorossi all'ester ...