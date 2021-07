Brutale pestaggio al Nomentano: arrestata una ragazza complice in fuga (Di martedì 20 luglio 2021) Brutale pestaggio in strada al Nomentano, giovane in ospedale: arrestata una ragazza, caccia al complice I poliziotti del commissariato Porta Pia indagano sul movente del Brutale pestaggio. La vittima è stata portata in ospedale, si tratta di un ragazzo che ha ricevuto trenta giorni di prognosi. La 29enne ha aggredito anche gli agenti, prendendoli a Leggi su periodicodaily (Di martedì 20 luglio 2021)in strada al, giovane in ospedale:una, caccia alI poliziotti del commissariato Porta Pia indagano sul movente del. La vittima è stata portata in ospedale, si tratta di un ragazzo che ha ricevuto trenta giorni di prognosi. La 29enne ha aggredito anche gli agenti, prendendoli a

Advertising

MauroLcc1955 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Brutale pestaggio lungo il Po - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Brutale pestaggio lungo il Po - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #WillyMontero, al processo per omicidio un testimone oculare racconta il brutale pestaggio compiuto dalla banda di Artena. @Tgr… - GualtieroSanta1 : RT @TgrRai: #WillyMontero, al processo per omicidio un testimone oculare racconta il brutale pestaggio compiuto dalla banda di Artena. @Tgr… - TgrRai : #WillyMontero, al processo per omicidio un testimone oculare racconta il brutale pestaggio compiuto dalla banda di… -