Brahim Diaz | «Felice di essere di nuovo qui | il Milan è un grande club»

Dopo il prestito della scorsa stagione, Brahim Diaz è tornato al Milan. Le sue parole nel giorno della presentazione Intervenuto ai canali tematici del Milan, Brahim Diaz ha così parlato del proprio nuovo presente in rossonero: «Sono molto Felice di essere di nuovo qui, in questo grande club che è il Milan. Sono contento per quanto fatto durante l'anno passato ma ora bisogna tornare a dare il massimo per la nuova stagione. Questi colori meritano che io dia il 100%, ed ...

