Benevento 5 | ufficiale l’ingaggio del portiere Lovren?i?

Benevento 5, ufficiale l'ingaggio del portiere Lovrenčič

Il Benevento 5 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Tjaž Lovrenčič. L'estremo difensore va a completare la batteria di portieri a disposizione di mister Fabio Oliva. LA SCHEDA – Lovrenčič nasce a Maribor in Slovenia il 17 gennaio 1996. La sua carriera nel futsal inizia con la maglia del KMN Benedikt nel 2014 e ci resta un quinquennio, prima del trasferimento al Future Maribor. Nell'estate del 2019 il trasferimento in Italia con il Saints Pagnano, dove ha giocato le ultime due stagioni. Nazionale sloveno, parteciperà ai prossimi europei in Olanda nel 2022.

