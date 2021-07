Auto elettriche - Thorel: "Per lo sviluppo del mercato è fondamentale la rete di ricarica" (Di martedì 20 luglio 2021) Ormai è noto: il passaggio alla mobilità elettrica è direttamente legato allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica. Il settore Automobilistico ne è ben consapevole e negli ultimi anni ha lanciato frequenti appelli alle istituzioni per agevolare la realizzazione di colonnine e reti ad hoc. Tali richieste sono ancora più pressanti dopo che la Commissione europea ha avanzato proposte per imporre limiti ancora più stringenti per le emissioni di CO2. L'ultimo rappresentante dell'industria dell'Auto a chiedere un intervento sulla rete di rifornimento dei veicoli a batterie è stato Gaetano ... Leggi su quattroruote (Di martedì 20 luglio 2021) Ormai è noto: il passaggio alla mobilità elettrica è direttamente legato allodelle infrastrutture di. Il settoremobilistico ne è ben consapevole e negli ultimi anni ha lanciato frequenti appelli alle istituzioni per agevolare la realizzazione di colonnine e reti ad hoc. Tali richieste sono ancora più pressanti dopo che la Commissione europea ha avanzato proposte per imporre limiti ancora più stringenti per le emissioni di CO2. L'ultimo rappresentante dell'industria dell'a chiedere un intervento sulladi rifornimento dei veicoli a batterie è stato Gaetano ...

Advertising

tiberiobagnarol : @TopT326 @AuroraFantin Devi devastare interi territori se intendi sostituire il parco macchine odierno con auto ele… - quattroruote : Auto #elettriche, Thorel (#Fiat): “Per lo sviluppo del mercato è fondamentale la rete per la ricarica”. Il responsa… - ilgattoromy1 : RT @maxdantoni: A leggere i commenti delle ultime settimane si dovrebbe credere che il rischio di esondazioni dei fiumi si risolve con le a… - Insideevsitalia : Incentivi auto a rischio caos: senza interventi può scattare il blocco - viaggiareonthe1 : Auto elettriche - Thorel: Per lo sviluppo del mercato è fondamentale la rete per la ricarica -