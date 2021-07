ATP Umago 2021, Marco Cecchinato strapazza Aljaz Bedene e accede agli ottavi di finale (Di martedì 20 luglio 2021) Un grande Marco Cecchinato comincia in grande stile la propria avventura nel torneo di Umago (Croazia). Sulla terra rossa croata, il siciliano ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 lo sloveno Aljaz Bedene (n.58 del ranking). Un’ottima prestazione di Cecchinato che ha sfruttato alla grande i suoi colpi in top-spin per fare la differenza negli scambi da fondo. Per il nostro portacolori, negli ottavi di finale, ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo set, dopo un’iniziale fase di studio, Cecchinato cambia marcia dal quarto game in ... Leggi su oasport (Di martedì 20 luglio 2021) Un grandecomincia in grande stile la propria avventura nel torneo di(Croazia). Sulla terra rossa croata, il siciliano ha regolato con il punteggio di 6-1 6-4 lo sloveno(n.58 del ranking). Un’ottima prestazione diche ha sfruttato alla grande i suoi colpi in top-spin per fare la differenza negli scambi da fondo. Per il nostro portacolori, neglidi, ci sarà il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo set, dopo un’iniziale fase di studio,cambia marcia dal quarto game in ...

