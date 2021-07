Ancora una giornata di passione sulla A1, 10 chilometri di coda sotto il sole (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 luglio 2021 - sulla A1 Milano - Napoli, tra Incisa Reggello e Firenze sud verso Bologna, nel pomeriggio si sono formate code per 9 chilometri a seguito di un incidente ora risolto all'... Leggi su lanazione (Di martedì 20 luglio 2021) Firenze, 20 luglio 2021 -A1 Milano - Napoli, tra Incisa Reggello e Firenze sud verso Bologna, nel pomeriggio si sono formate code per 9a seguito di un incidente ora risolto all'...

Advertising

borghi_claudio : Ringrazio davvero il @CRToscana che all'unanimità ha approvato una mozione a mio sostegno dopo le minacce che avevo… - c_appendino : Oggi, 29 anni fa, nella strage di #viadamelio, persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta. Una pagina nera d… - gualtierieurope : Grazie per gli auguri e per l’affetto con cui mi avete letteralmente sommerso. È una sensazione bellissima sentire… - FDM_68 : @VigallMe @enricoEenrico @Tremenoventi Te lo dico ancora montagnier ha inventato una cura per il COVID sua personal… - bafona54 : RT @amici_da: Questa piccolina è stata trovata in strada stava per essere investita..ora la sta tenendo una signora ma lo potrà fare ancora… -