Affitti sicuri | la startup che semplifica la burocrazia e riduce il rischio di non essere pagati

(Di martedì 20 luglio 2021) La pandemia in corso ha causato ingenti danni anche al settore immobiliare italiano. In primis, un rallentamento della crescita deglidel 202 rispetto agli anni 2014 - 2019 e 1,3miliardi di ...

Per supportare il settore, nasce ' Locare ', una start up che offre alle agenzie immobiliari e ai clienti una piattaforma completa di tutti gli strumenti per la gestione e tutela degli, ...Inoltre, l'inclusione nell'indice dell'inflazione del costo degliresidenziali è rimandata ... Il sistema attuale offre all'utente un ampio ventaglio di strumenti, efficienti e a basso ...La pandemia in corso ha causato ingenti danni anche al settore immobiliare italiano. In primis, un rallentamento della crescita degli affitti del 202 rispetto agli anni 2014-2019 e ...La pandemia da Covid 19 ha portato una serie di novità nella vita di tutti. Una delle più spiacevoli è sicuramente il lockdown. Alla maggior parte delle ...