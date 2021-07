Accusato di truffa in Spagna, uomo di Saronno arrestato in treno a Venegono (Di martedì 20 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Polizia ferroviaria ha arrestato su un treno della Milano-Varese un 43enne di Saronno colpito da mandato di cattura internazionale. L’uomo, cittadino italiano, residente a Saronno, era ricercato per truffa. La Spagna aveva emesso un mandato di arresto europeo nel marzo scorso. Gli agenti della Polfer a bordo di un treno serale, hanno notato un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ... Leggi su ilnotiziario (Di martedì 20 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La Polizia ferroviaria hasu undella Milano-Varese un 43enne dicolpito da mandato di cattura internazionale. L’, cittadino italiano, residente a, era ricercato per. Laaveva emesso un mandato di arresto europeo nel marzo scorso. Gli agenti della Polfer a bordo di unserale, hanno notato un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Accusato di truffa in Spagna, uomo di Saronno arrestato in treno a Venegono - miriamcancelli1 : Il broker dei vip Massimo Bochicchio espulso in Italia: è accusato di truffa - Rai News - infoitinterno : Roma, in Italia ai domiciliari il broker Bochicchio, accusato di truffa: ex clienti infuriati - ninda1952 : RT @RaiNews: Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato diversi vip, arrestato lo scorso 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è… - Virus1979C : Massimo Bochicchio ai domiciliari: il broker accusato della maxi-truffa ad Antonio Conte e altri vip è rientrato in… -