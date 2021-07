Zoom lancia maxi acquisizione | 14 | 7 sui call centre cloud Five9

(Di lunedì 19 luglio 2021)"scommette" miliardi di dollari sul fatto che telelavoro e smart working sono destinati a proseguire. Il gruppo specializzato in videochiamate e videoconferenze ha annunciato un accordo da 14,7 ...

Advertising

federiko87 : Panasonic lancia il nuovo teleobiettivo zoom digitale intercambiabile LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm… - alfio82it : Panasonic lancia il nuovo teleobiettivo zoom digitale intercambiabile LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm… - aifotoweb : Panasonic lancia il nuovo teleobiettivo zoom digitale intercambiabile LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm. Il primo tel… - Ucciucci73 : Panasonic lancia il nuovo teleobiettivo zoom digitale intercambiabile LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm - SocialandTech : Panasonic lancia il nuovo teleobiettivo zoom digitale intercambiabile LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm -… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoom lancia

Tiscali.it

Zoom ha acquistato Five9, una società Usa di cloud e call center, un passo in avanti per il futuro della piattaforma online più conosciuta.Zoom vuole potenziare la sua offerta Zoom Phone con l'acquisizione di Five9, azienda attiva nel settore dei contact center, un mercato in rapida crescita che già oggi vale 24 miliardi di dollari ...