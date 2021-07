VIDEO Ritiro Palermo, team Mediagol a San Gregorio Magno: Eliana Chiavetta in studio (Di lunedì 19 luglio 2021) La replica della diretta Mediagol delle ore 12.00: in studio Eliana Chiavetta, in collegamento il direttore William Anselmo Leggi su mediagol (Di lunedì 19 luglio 2021) La replica della direttadelle ore 12.00: in, in collegamento il direttore William Anselmo

Advertising

sscnapoli : ????? Inizia il secondo giorno di ritiro a #Dimaro2021 ? ?? #ForzaNapoliSempre - CorSport : #Osimhen incontra i #tifosi del Napoli in ritiro: foto e video - salvione : Osimhen incontra i tifosi del Napoli in ritiro: foto e video - Mediagol : VIDEO Palermo, via al ritiro: l’arrivo della squadra a San Gregorio Magno - RedazioneTvcity : Parte oggi la nuova stagione della Turris: da giovedì in ritiro - VIDEO - -