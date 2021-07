Uomini e donne, parla Samantha: ecco perchè con Alessio è finita (Di lunedì 19 luglio 2021) Ormai è confermata la rottura tra Samantha e Alessio di Uomini e donne: l’ex tronista finalmente spiega il reale motivo del loro addio Samantha e AlessioDopo tante indiscrezioni e pettegolezzi a rompere il silenzio è Samantha. L’ex tronista di Uomini e donne si è decisa finalmente a spiegare la verità e a raccontare ai fan le cose come stanno. Tra lei e Alessio già nell’ultimo mese le cose non andavano benissimo, a causa di incomprensioni caratteriali. Pochi giorni fa, le foto di Cennicola in compagnia di una ragazza hanno ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Ormai è confermata la rottura tradi: l’ex tronista finalmente spiega il reale motivo del loro addioDopo tante indiscrezioni e pettegolezzi a rompere il silenzio è. L’ex tronista disi è decisa finalmente a spiegare la verità e a raccontare ai fan le cose come stanno. Tra lei egià nell’ultimo mese le cose non andavano benissimo, a causa di incomprensioni caratteriali. Pochi giorni fa, le foto di Cennicola in compagnia di una ragazza hanno ...

