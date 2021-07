Tokyo 2021 | Andrew Butchart potrà gareggiare nonostante abbia “falsificato” l’esito di un tampone per il Covid-19

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 luglio 2021), sesto ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 sui 5.000 metri,essere regolarmente al via anche a quelli diuna dinamica quantomeno controversa. Il ventinovenne britannico ha infattila data del risultato di unper il-19 allo scopo di ritornare in patria dopo aver partecipato a un meeting all’estero. L’episodio è stato rivelato a fine giugno dall’atleta stesso durante la puntata di un podcast (poi rimossa, ma non in tempo per evitare che si sollevasse un vespaio). Lo scozzese ha raccontato ...