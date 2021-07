Sondaggio | secondo il 58% dei votanti | la Roma dovrebbe puntare ancora su Dzeko

Advertising

Leilapalermo : @PoliticaPerJedi A stasera Italia hanno mostrato un sondaggio secondo cui a Milano csx e cdx sarebbero alla pari - laltra_opinione : RT @SoniaModi84: Piccolo #sondaggio: Secondo voi chi vince alle prossime elezioni? - euridikiee : AMICI sondaggio che si autodistruggerà tra poco però voglio capire se secondo voi sono: - sprawlit : RT @thevisioncom: Secondo un sondaggio Istat del 2018, il 39% degli italiani crede ancora oggi, come nel Novecento, che una donna possa sot… - BisonSabrina : RT @thevisioncom: Secondo un sondaggio Istat del 2018, il 39% degli italiani crede ancora oggi, come nel Novecento, che una donna possa sot… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio secondo

Fanpage.it

Maundi YouGov per il Times, citato dal Guardian, la metà dei suoi connazionali si dice 'preoccupata' dalle riaperture, con la variante in agguato. Invece il resto d'Europa spinge ...unrealizzato da Tecnè con Agenzia Dire, su un campione di mille casi di ragazzi e ragazze di età compresa tra 18 e 21 anni, se si andasse a votare oggi il 21 per cento voterebbe ...Ultimi sondaggi di SWG: Fratelli d'Italia resta sopra la Lega, ma tutti il centrodestra ha perso terreno; in risalita Movimento 5 Stelle e PD.Partito sul sito specializzato esctoday un contest online dedicato alla città italiana che secondo i lettori dovrebbe ospitate la prossima dizione dell'Eurovision Song Contest 2022. Possibilità di vot ...