Signori: «Sono finito nel tritacarne mediatico ora sogno di tornare ad allenare» (Di lunedì 19 luglio 2021) Beppe Signori – in una lunga intervista per Libero – ha analizzato il lavoro di Mancini con la Nazionale e non solo. Le sue parole Beppe Signori, in una lunga intervista per Libero, ha analizzato il lavoro di Mancini con la Nazionale, ma anche raccontato questi difficili anni persi dietro alle false accuse per Scommessopoli. Ecco le sue parole: NAZIONALE OGGI – «Mancini ha avuto la capacità di ricreare e costruire un gruppo che dopo Totti e Del Piero si era sfilacciato facendosi male da solo e non solo… Mancini ed il suo team hanno costruito entusiasmo tra la gente e questa è la cosa più importante. Il nostro paese dopo un anno e mezzo di pandemia aveva ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Beppe– in una lunga intervista per Libero – ha analizzato il lavoro di Mancini con la Nazionale e non solo. Le sue parole Beppe, in una lunga intervista per Libero, ha analizzato il lavoro di Mancini con la Nazionale, ma anche raccontato questi difficili anni persi dietro alle false accuse per Scommessopoli. Ecco le sue parole: NAZIONALE OGGI – «Mancini ha avuto la capacità di ricreare e costruire un gruppo che dopo Totti e Del Piero si era sfilacciato facendosi male da solo e non solo… Mancini ed il suo team hanno costruito entusiasmo tra la gente e questa è la cosa più importante. Il nostro paese dopo un anno e mezzo di pandemia aveva ...

Advertising

SimoPillon : Questi signori che mi accusano di dire « minchiate » forse sono poco informati. Basta una semplice ricerca su inter… - ginospadino : Signore e signori,Gino quando fa le cose le fa o per bene o per niente,questo è solo il primo?????? Sono orgogliosa di… - _contrariato : RT @QRepubblica: 'Il 95% dei morti è al di sopra dei 60 anni, bisogna consigliare a questi signori che è meglio vaccinarsi, non li obblighe… - Stefano71601588 : @LeleBassetto @signori_massimo @LucaBertoletti @matteosalvinimi Quella del legaiolo probabilmente, in Svezia sono a… - NicolaPorro : RT @QRepubblica: 'Il 95% dei morti è al di sopra dei 60 anni, bisogna consigliare a questi signori che è meglio vaccinarsi, non li obblighe… -